В Карабахском университете стартовал образовательный форум

10:05

В Карабахском университете стартовал Форум образования и партнерства под девизом "Совместные шаги ради будущего Карабаха".

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, в мероприятии принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, специальный представитель президента Азербайджана в Ханкенди, Агдере и Ходжалы Эльчин Юсубов и другие официальные лица.

В рамках форума состоятся две панельные сессии - "Великое возвращение: вызовы и возможности" и "Государственно-частное партнерство в Карабахе". Также запланирована музыкальная программа с участием студентов университета.

ФОТО: Мухаммед Агаев