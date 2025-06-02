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В Карабахском университете стартовал образовательный форум

В Карабахском университете стартовал образовательный форум 10:05
Наука и образование
2 июня 2025 г. 10:15
В Карабахском университете стартовал образовательный форум

В Карабахском университете стартовал Форум образования и партнерства под девизом "Совместные шаги ради будущего Карабаха".

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, в мероприятии принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, специальный представитель президента Азербайджана в Ханкенди, Агдере и Ходжалы Эльчин Юсубов и другие официальные лица.

В рамках форума состоятся две панельные сессии - "Великое возвращение: вызовы и возможности" и "Государственно-частное партнерство в Карабахе". Также запланирована музыкальная программа с участием студентов университета.

ФОТО: Мухаммед Агаев

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Версия на английском языке ФотоEducational forum starts at Azerbaijan's Karabakh University
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndidə Qarabağ Təhsil və Tərəfdaşlıq Forumu keçirilir

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