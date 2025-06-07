SOCAR организовал праздничное мероприятие для детей шехидов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) провела мероприятие по случаю Международного дня защиты детей и праздника Гурбан.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, мероприятие было организовано в головном офисе компании в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности и в поддержку государственной политики, реализуемой в социальной сфере.
В мероприятии приняли участие дети в возрасте 7-12 лет из семей сотрудников SOCAR, которые погибли в боях в ходе 44-дневной Отечественной войны.
В рамках мероприятия для детей шехидов была подготовлена развлекательная программа, вручены различные подарки.