О нас

Глава МИД обсудил с пакистанским коллегой вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества

Глава МИД обсудил с пакистанским коллегой вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.
Происшествия
7 июня 2025 г. 15:57
Глава МИД обсудил с пакистанским коллегой вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, в ходе беседы министры обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, охватывающего различные направления.

Была отмечена положительная динамика взаимных визитов на высоком и высшем уровнях.

Стороны обсудили вопросы, вытекающие из переговоров, проведенных в рамках прошедшего в Лачыне саммита Азербайджан-Турция-Пакистан, в том числе подготовку к сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле 21-22 июня, а также саммиту Организации экономического сотрудничества, который пройдет в июле текущего года в Азербайджане.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani FM Bayramov speaks on phone with Pakistani counterpart
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov pakistanlı həmkarı ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
2 июня 2025 г. 19:55
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
2 июня 2025 г. 22:04
Шахдениз увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
"Шахдениз" увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
3 июня 2025 г. 11:43
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
4 июня 2025 г. 13:39
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
Женщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
ФотоЖенщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
1 июня 2025 г. 12:02
В Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
ФотоВ Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
2 июня 2025 г. 14:04
ANAMA: В мае от мин очищена территория площадью 7 тыс. га
ANAMA: В мае от мин очищена территория площадью 7 тыс. га
2 июня 2025 г. 14:37
Премьер Польши запросит вотум доверия правительству в Сейм в ближайшее время
Премьер Польши запросит вотум доверия правительству в Сейм в ближайшее время
2 июня 2025 г. 22:18
TotalEnergies: В Азербайджане впервые в мире будет применена автоматическая подводная система очистки трубопроводов
TotalEnergies: В Азербайджане впервые в мире будет применена автоматическая подводная система очистки трубопроводов
3 июня 2025 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi