Глава МИД обсудил с пакистанским коллегой вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, в ходе беседы министры обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, охватывающего различные направления.

Была отмечена положительная динамика взаимных визитов на высоком и высшем уровнях.

Стороны обсудили вопросы, вытекающие из переговоров, проведенных в рамках прошедшего в Лачыне саммита Азербайджан-Турция-Пакистан, в том числе подготовку к сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле 21-22 июня, а также саммиту Организации экономического сотрудничества, который пройдет в июле текущего года в Азербайджане.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.