Бывший сотрудник Google задержан за попытку присоединиться к ИГ

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Индии задержали бывшего сотрудника Google по обвинению в попытке присоединиться к группировке "Исламское государство" в Ираке, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению источника в полиции в индийском городе Хайдарабад, аналитик по вопросам безопасности 30-летний Мунават Салман был задержан после нескольких месяцев слежки за ним.

Инженер-программист Салман уволился из Google India полгода назад. С тех пор он активно стал изучать веб-платформу Al Isabha, где происходит вербовка молодежи в Аль-Каиду и ИГ. Салман около года обменивался письмами с членами ИГ, прежде чем полностью попасть под их влияние.

Во время допроса, он заявил, что ему дали визу для поездки в Саудовскую Аравию, где он хотел присоединиться к местной компании.

По словам полиции, у него действительно имелась рабочая виза, чтобы въехать в Саудовскую Аравию, однако у них уже имелись доказательства о том, что он планирует вступить в ряды ИГ в скором времени.