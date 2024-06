Пярвиз Шахбазов встретился с Генсеком ФСЭГ

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел встречу с генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохаммедом Хамелем.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице министра в социальной сети "Х".

"Мы обменялись мнениями с генеральным секретарем ФСЭГ Мохамедом Хамелем о тенденциях в мировой газовой промышленности и сотрудничестве с Форумом. Генеральный секретарь выразил поддержку Азербайджану в проведении COP29 и рассказал о намерении организовать павильон ФСЭГ", - говорится в сообщении.