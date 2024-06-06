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Пярвиз Шахбазов встретился с Генсеком ФСЭГ

Пярвиз Шахбазов встретился с Генсеком ФСЭГ Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел встречу с генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохаммедом Хамелем.
Энергетика
6 июня 2024 г. 14:31
Пярвиз Шахбазов встретился с Генсеком ФСЭГ

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел встречу с генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохаммедом Хамелем.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице министра в социальной сети "Х".

"Мы обменялись мнениями с генеральным секретарем ФСЭГ Мохамедом Хамелем о тенденциях в мировой газовой промышленности и сотрудничестве с Форумом. Генеральный секретарь выразил поддержку Азербайджану в проведении COP29 и рассказал о намерении организовать павильон ФСЭГ", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov GECF-in baş katibi ilə görüşüb
Версия на английском языке Azerbaijan's energy minister meets with Secretary General of Gas Exporting Countries Forum

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