Пярвиз Шахбазов встретился с Генсеком ФСЭГ

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел встречу с генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохаммедом Хамелем.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице министра в социальной сети "Х".
"Мы обменялись мнениями с генеральным секретарем ФСЭГ Мохамедом Хамелем о тенденциях в мировой газовой промышленности и сотрудничестве с Форумом. Генеральный секретарь выразил поддержку Азербайджану в проведении COP29 и рассказал о намерении организовать павильон ФСЭГ", - говорится в сообщении.
We exchanged views with the Secretary General of the Gas Exporting Countries Forum Mohamed Hamel on the trends in the global gas industry and cooperation with the Forum. The Secretary General expressed #GECF's support to Azerbaijan during #COP29 and intention to organize the… pic.twitter.com/nAIgfiBtRj