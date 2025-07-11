АБР изучает возможности финансирования автодорожных проектов в Азербайджане с элементами монетизации

Азиатский банк развития (АБР) изучает возможности для внедрения экологически чистого транспорта - включая железные дороги, метро и автодорожные проекты с элементами монетизации активов в Азербайджане.

Азиатский банк развития (АБР) изучает возможности внедрения в Азербайджане экологически чистого транспорта, включая железные дороги, метро и автодорожные проекты с элементами монетизации активов.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, об этом говорится в новой Стратегии партнерства банка с Азербайджаном на 2025-2029 годы

"Правительство Азербайджана сосредоточено на развитии низкоуглеродной транспортной инфраструктуры для усиления логистической роли страны и обеспечения устойчивых доходов в развивающихся регионах. В этой связи АБР окажет поддержку модернизации железнодорожной инфраструктуры, включая цифровизацию, электрификацию и внедрение современных систем сигнализации, с прицелом на разблокировку региональных транспортных маршрутов", - говорится в Стратегии.

АБР отмечает, что развитие развивающихся регионов требует восстановления ключевой климатоустойчивой и катастрофоустойчивой инфраструктуры, а также внедрения инноваций, таких как создание зон с нулевыми выбросами и устойчивое управление природными ресурсами.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк предоставил стране более 5 млрд долларов США в виде кредитов, в том числе 1,5 млрд долларов на транспортные проекты, 1,7 млрд долларов на энергетические проекты