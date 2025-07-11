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В Агдамском промпарке будет создано предприятие по производству металлических дверей

В Агдамском промпарке будет создано предприятие по производству металлических дверей ООО Castle Door получило статус резидента Агдамского промышленного парка, находящегося в ведении Агентства развития экономических зон.
Промышленность
11 июля 2025 г. 16:09
В Агдамском промпарке будет создано предприятие по производству металлических дверей

ООО Castle Door получило статус резидента Агдамского промышленного парка, находящегося в ведении Агентства развития экономических зон.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, новый резидент создаст предприятие по производству металлических дверей на территории парка площадью 1 га.

Инвестиционная стоимость проекта составляет 2,2 млн манатов.

Планируется, что годовая производственная мощность предприятия, которое будет использовать передовые турецкие технологии, составит 9 тыс. дверей.

"С регистрацией нового резидента число резидентов Агдамского промпарка достигло 30. Тот факт, что Агдамский промышленный парк занимает второе место среди промышленных парков страны по количеству резидентов после Сумгайытского химического промышленного парка, свидетельствует о растущем к нему интересе предпринимателей", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке Ağdam Sənaye Parkında dəmir qapı istehsalı müəssisəsi yaradılacaq

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