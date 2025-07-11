Канцлер Рэйчел Ривз перезапустит кампанию Тэтчер для поддержки Лондонской биржи

Канцлер Великобритании Рэйчел Ривз планирует перезапустить легендарную рекламную кампанию Тэтчер для поддержки Лондонской фондовой биржи на фоне продолжающегося оттока компаний в США.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Politico.
По данным издания, London Stock Exchange Group (LSEG), управляющая лондонским фондовым рынком, обратилась к представителям финансовой отрасли с просьбой поддержать новую кампанию под названием "Сердца и умы". Ее цель - убедить британцев переводить свои денежные сбережения в акции и облигации британских компаний.
Канцлер также рассматривала возможность сокращения необлагаемого налогом лимита наличных на индивидуальных сберегательных счетах (ISA), чтобы стимулировать рост инвестиций, однако от этой идеи впоследствии пришлось отказаться.
Канцлер и LSEG вдохновились кампанией "Скажите Сиду", проведенной в 1986 году после приватизации British Gas при премьер-министре Маргарет Тэтчер. Эта кампания способствовала росту доли британцев, владеющих акциями, с 5% до 19% в 1980-х и 1990-х годах.