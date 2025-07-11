Канцлер Рэйчел Ривз перезапустит кампанию Тэтчер для поддержки Лондонской биржи

Канцлер Великобритании Рэйчел Ривз рассматривает возможность запуска обновленной версии знаменитой рекламной кампании эпохи Маргарет Тэтчер, чтобы поддержать Лондонскую фондовую биржу, которая сталкивается с продолжающимся оттоком компаний в США.

Канцлер Великобритании Рэйчел Ривз планирует перезапустить легендарную рекламную кампанию Тэтчер для поддержки Лондонской фондовой биржи на фоне продолжающегося оттока компаний в США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Politico.

По данным издания, London Stock Exchange Group (LSEG), управляющая лондонским фондовым рынком, обратилась к представителям финансовой отрасли с просьбой поддержать новую кампанию под названием "Сердца и умы". Ее цель - убедить британцев переводить свои денежные сбережения в акции и облигации британских компаний.

Канцлер также рассматривала возможность сокращения необлагаемого налогом лимита наличных на индивидуальных сберегательных счетах (ISA), чтобы стимулировать рост инвестиций, однако от этой идеи впоследствии пришлось отказаться.

Канцлер и LSEG вдохновились кампанией "Скажите Сиду", проведенной в 1986 году после приватизации British Gas при премьер-министре Маргарет Тэтчер. Эта кампания способствовала росту доли британцев, владеющих акциями, с 5% до 19% в 1980-х и 1990-х годах.