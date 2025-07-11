Глава Минобороны Армении принял военного атташе США в стране

США назначили в Армении нового атташе по вопросам обороны, с которым встретился глава военного ведомства республики Сурен Папикян.

США назначили в Армении нового атташе по вопросам обороны, с которым встретился глава военного ведомства республики Сурен Папикян.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

"Одиннадцатого июля министр обороны Сурен Папикян принял посла США в Армении Кристину Квин и новоназначенного атташе по вопросам обороны полковника Мэттью Кроу", - говорится в сообщении.

Они обсудили перспективы развития сотрудничества Армении и США в сфере обороны, также вопросы региональной и международной безопасности.