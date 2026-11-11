Ширин Меликова: Октай Шихалиев был разносторонним и плодотворным художником

Народный художник Азербайджана Октай Шихалиев был разносторонним и плодотворным мастером.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Национального музея искусств Азербайджана Ширин Меликова на открытии выставки "Мир мозаики и живописи", посвященной 95-летию со дня рождения художника.

Она отметила, что мозаика занимала важное место в творчестве Шихалиева.

"Например, мозаика, украшающая фасад здания издательства "Азернешр", представляет собой синтез архитектуры и изобразительного искусства и обладает высокими художественными, духовными и национальными качествами. Этот образец искусства позволяет составить представление о творческом мышлении Октая Шихалиева", - сказала Меликова.

По ее словам, многие мозаичные работы художника не сохранились до наших дней по разным причинам. Однако дошедших до современности мозаик и других произведений достаточно, чтобы оценить масштаб его таланта.

Меликова назвала Шихалиева создателем значимого культурного наследия в искусстве XX века, отметив, что в его творчестве сочетались национально-духовные ценности и модернистские подходы.