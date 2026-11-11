Пашинян и Пезешкиан обсудили расширение связей между Арменией и Ираном
В регионе
- 11 ноября, 2026
- 18:49
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В рамках саммита лидеров COP31 в Анталье премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Как передает Report, об этом сообщила канцелярия армянского премьера.
Согласно информации, собеседники подчеркнули достигнутые на недавнем заседании межправительственной комиссии Армения-Иран в Ереване договоренности и их эффективное исполнение.
Стороны подчеркнули интенсивный характер двусторонних встреч на высоком уровне и выразили уверенность в том, что они поспособствуют расширению армяно-иранских связей в различных направлениях.
Пашинян и Пезешкиан также обсудили вопросы повестки дня, касающиеся сотрудничества между двумя странами.
Paşinyan və Pezeşkian iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsini müzakirə ediblər
Armenian, Iranian leaders discuss bilateral cooperation at COP31
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