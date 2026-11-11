Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Пашинян и Пезешкиан обсудили расширение связей между Арменией и Ираном

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 18:49
    Пашинян и Пезешкиан обсудили расширение связей между Арменией и Ираном

    В рамках саммита лидеров COP31 в Анталье премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Как передает Report, об этом сообщила канцелярия армянского премьера.

    Согласно информации, собеседники подчеркнули достигнутые на недавнем заседании межправительственной комиссии Армения-Иран в Ереване договоренности и их эффективное исполнение.

    Стороны подчеркнули интенсивный характер двусторонних встреч на высоком уровне и выразили уверенность в том, что они поспособствуют расширению армяно-иранских связей в различных направлениях.

    Пашинян и Пезешкиан также обсудили вопросы повестки дня, касающиеся сотрудничества между двумя странами.

    Никол Пашинян Масуд Пезешкиан Армения Исламская Республика Иран
    Paşinyan və Pezeşkian iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsini müzakirə ediblər
    Armenian, Iranian leaders discuss bilateral cooperation at COP31
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    21:02
    Кнессет Израиля утвердил состав Комитета по организации парламентской работы - Обновлено
    Другие страны
    20:57
    Адиль Кязымлы вышел в финал Юношеских летних Олимпийских игр
    Индивидуальные
    20:46
    Лейла Алиева приняла участие во встрече высокого уровня Глобального альянса "Нулевые отходы" в рамках СОР31
    Внешняя политика
    20:40
    Израиль постепенно откажется от военной помощи США
    Другие страны
    20:22
    Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с США
    Другие страны
    20:13
    Госкомитет: Присвоение церемониальному залу Голубой мечети имени армянского поэта является провокацией
    Религия
    20:12
    Всеобщая забастовка в Испании стала крупнейшей за 14 лет - Обновлено-3
    Другие страны
    19:57
    Кавелашвили: Грузия готова к тесному сотрудничеству в рамках климатических инициатив
    Экология
    19:47
    Фото
    Лейла Алиева посетила павильон Азербайджана на COP31 в Анталье
    Внешняя политика
    Лента новостей