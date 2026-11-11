Пашинян и Пезешкиан обсудили расширение связей между Арменией и Ираном

В рамках саммита лидеров COP31 в Анталье премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия армянского премьера.

Согласно информации, собеседники подчеркнули достигнутые на недавнем заседании межправительственной комиссии Армения-Иран в Ереване договоренности и их эффективное исполнение.

Стороны подчеркнули интенсивный характер двусторонних встреч на высоком уровне и выразили уверенность в том, что они поспособствуют расширению армяно-иранских связей в различных направлениях.

Пашинян и Пезешкиан также обсудили вопросы повестки дня, касающиеся сотрудничества между двумя странами.