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    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева

    Kультурная политика
    • 11 ноября, 2026
    • 19:04
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева

    В Азербайджанском Национальном музее искусств состоялось открытие выставки под названием "Мир мозаики и живописи", посвященной 95-летнему юбилею народного художника Октая Шихалиева.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители Министерства культуры, Союза художников, общественности, медиа, деятели культуры и искусства.

    В ходе мероприятия выступили замминистра культуры Саадат Юсифова, директор Национального музея искусств Ширин Меликова, внучка народного художника Нахида Шахвердиева.

    После выступлений гости ознакомились с выставкой.

    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева
    В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева

    Министерство культуры Азербайджана Союз художников Азербайджана
    Фото
    Oqtay Şıxəliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunan sərginin açılışı olub
    44 filmi
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