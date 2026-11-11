В Баку открылась выставка по случаю юбилея народного художника Октая Шихалиева

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В Азербайджанском Национальном музее искусств состоялось открытие выставки под названием "Мир мозаики и живописи", посвященной 95-летнему юбилею народного художника Октая Шихалиева.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители Министерства культуры, Союза художников, общественности, медиа, деятели культуры и искусства.

В ходе мероприятия выступили замминистра культуры Саадат Юсифова, директор Национального музея искусств Ширин Меликова, внучка народного художника Нахида Шахвердиева.

После выступлений гости ознакомились с выставкой.