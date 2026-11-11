Переговоры Мерца с Путиным могут пройти после консультаций в Абу-Даби

Переговоры канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом России Владимиром Путиным могут состояться после достижения в Абу-Даби договоренности об основных принципах будущих переговоров по Украине.

Как сообщает Report, об этом заявил The Guardian представитель правительства Германии.

"В Абу-Даби мы достигли понимания относительно общих принципов. Теперь это понимание доведено до сведения президента России. На этой основе могут последовать переговоры", - сказал представитель правительства.

Двухдневные переговоры в Абу-Даби проходили с участием представителей России, Украины и США. Стороны обсуждали возможные шаги по урегулированию конфликта.

Представитель германского правительства уточнил, что понимание по основным принципам было достигнуто между европейскими, американскими и украинскими представителями, а не с Россией. По его словам, эти принципы будут учитываться в ходе дальнейших переговоров.