Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Переговоры Мерца с Путиным могут пройти после консультаций в Абу-Даби

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 18:51
    Переговоры Мерца с Путиным могут пройти после консультаций в Абу-Даби

    Переговоры канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом России Владимиром Путиным могут состояться после достижения в Абу-Даби договоренности об основных принципах будущих переговоров по Украине.

    Как сообщает Report, об этом заявил The Guardian представитель правительства Германии.

    "В Абу-Даби мы достигли понимания относительно общих принципов. Теперь это понимание доведено до сведения президента России. На этой основе могут последовать переговоры", - сказал представитель правительства.

    Двухдневные переговоры в Абу-Даби проходили с участием представителей России, Украины и США. Стороны обсуждали возможные шаги по урегулированию конфликта.

    Представитель германского правительства уточнил, что понимание по основным принципам было достигнуто между европейскими, американскими и украинскими представителями, а не с Россией. По его словам, эти принципы будут учитываться в ходе дальнейших переговоров.

    Фридрих Мерц Владимир Путин Российско-украинский конфликт Федеративная Республика Германия (ФРГ) Россия
    Əbu-Dabidə görüşdən sonra Mertsin Putinlə danışıqları keçirilə bilər
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