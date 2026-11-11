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    Əbu-Dabidə görüşdən sonra Mertsin Putinlə danışıqları keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2026
    • 19:02
    Əbu-Dabidə görüşdən sonra Mertsin Putinlə danışıqları keçirilə bilər

    Almaniya Kansleri Fridrix Mertsin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə danışıqları Ukrayna üzrə gələcək danışıqların əsas prinsipləri barədə Əbu-Dabidə razılıq əldə olunduqdan sonra baş tuta bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" nəşrinə Almaniya hökumətinin nümayəndəsi bildirib.

    "Əbu-Dabidə biz ümumi prinsiplərlə bağlı anlaşma əldə etdik. İndi bu anlaşma Rusiya prezidentinin diqqətinə çatdırılıb. Bu əsasda danışıqlar baş tuta bilər", - hökumət nümayəndəsi bildirib.

    Əbu-Dabidəki ikigünlük danışıqlar Rusiya, Ukrayna və ABŞ nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilib. Tərəflər münaqişənin tənzimlənməsi üzrə mümkün addımları müzakirə ediblər.

    Almaniya hökumətinin nümayəndəsi qeyd edib ki, əsas prinsiplər üzrə anlaşma Rusiya ilə deyil, Avropa, ABŞ və Ukrayna nümayəndələri arasında əldə olunub. Onun sözlərinə görə, bu prinsiplər sonrakı danışıqların gedişində nəzərə alınacaq.

    Fridrix Merts Vladimir Putin Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Переговоры Мерца с Путиным могут пройти после консультаций в Абу-Даби
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