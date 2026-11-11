Главы МИД стран G7 призвали Иран к дипломатическому урегулированию разногласий

Министры иностранных дел стран G7 подтвердили поддержку дипломатических усилий, направленных на урегулирование разногласий с Ираном и укрепление региональной безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном МИД Великобритании по итогам встречи министров в Париже.

В документе подчеркивается, что Иран не должен разрабатывать или приобретать ядерное оружие. Министры также призвали Тегеран восстановить полномасштабное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Участники встречи выразили обеспокоенность ситуацией в Ормузском проливе, призвали прекратить нападения на гражданское судоходство и подтвердили необходимость обеспечения свободного и безопасного судоходства.

В заявлении также отмечается готовность стран координировать действия для поддержания безопасности в регионе и защиты международной торговли.