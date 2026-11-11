Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Главы МИД стран G7 призвали Иран к дипломатическому урегулированию разногласий

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 18:48
    Главы МИД стран G7 призвали Иран к дипломатическому урегулированию разногласий

    Министры иностранных дел стран G7 подтвердили поддержку дипломатических усилий, направленных на урегулирование разногласий с Ираном и укрепление региональной безопасности.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном МИД Великобритании по итогам встречи министров в Париже.

    В документе подчеркивается, что Иран не должен разрабатывать или приобретать ядерное оружие. Министры также призвали Тегеран восстановить полномасштабное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Участники встречи выразили обеспокоенность ситуацией в Ормузском проливе, призвали прекратить нападения на гражданское судоходство и подтвердили необходимость обеспечения свободного и безопасного судоходства.

    В заявлении также отмечается готовность стран координировать действия для поддержания безопасности в регионе и защиты международной торговли.

    Большая семерка (G7) Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) МИД Великобритании Исламская Республика Иран Эскалация на Ближнем Востоке
    G7 ölkələrinin XİN başçıları İranı fikir ayrılıqlarını diplomatik yolla nizamlamağa çağırıblar
    G7 backs diplomacy with Iran, calls for safe passage through Hormuz
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