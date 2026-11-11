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    G7 ölkələrinin XİN başçıları İranı fikir ayrılıqlarını diplomatik yolla nizamlamağa çağırıblar

    Region
    • 11 noyabr, 2026
    • 18:56
    G7 ölkələrinin XİN başçıları İranı fikir ayrılıqlarını diplomatik yolla nizamlamağa çağırıblar

    G7 ölkələrinin xarici işlər nazirləri İranla fikir ayrılıqlarının nizama salınmasına və regional təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş diplomatik səyləri dəstəklədiklərini təsdiqləyiblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniya XİN-in nazirlərin Parisdəki görüşünün yekunları üzrə dərc etdiyi birgə bəyanatda deyilir.

    Sənəddə vurğulanır ki, İran nüvə silahı hazırlamamalı və ya əldə etməməlidir. Nazirlər həmçinin Tehranı Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə (AEBA) tammiqyaslı əməkdaşlığı bərpa etməyə çağırıblar.

    Görüş iştirakçıları Hörmüz boğazındakı vəziyyətdən narahatlıqlarını ifadə edib, mülki gəmilərə hücumların dayandırılmasına çağırıb, azad və təhlükəsiz gəmiçiliyin təmin edilməsinin zəruriliyini təsdiqləyiblər.

    Bəyanatda həmçinin ölkələrin regional təhlükəsizliyi və beynəlxalq ticarəti qorumaq üçün fəaliyyətlərini əlaqələndirməyə hazır olduqları qeyd edilir.

    Hörmüz boğazı Böyük Yeddilik (G7) İran İslam Respublikası
    Главы МИД стран G7 призвали Иран к дипломатическому урегулированию разногласий
    G7 backs diplomacy with Iran, calls for safe passage through Hormuz
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