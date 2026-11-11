Места памяти Западного Азербайджана: Печальная судьба села Курсали

В рамках проекта "Места памяти Западного Азербайджана" подготовлено исследование об истории азербайджанского села Курсали (ныне Арджаовит) на территории современной Армении, опустевшего в результате изгнания азербайджанцев в конце 1980-х годов.

Как передает Report, азербайджанское село Курсали (ныне Арджаовит) в Армении, где азербайджанцы жили до конца 1980-х годов, в царский период называлось Курсали, Курсалы, а в советский период - Курсали. В декабре 1995 года село было переименовано в Хурсали. В настоящее время в официальных армянских источниках используются два названия села: Гурсал и Арджаовит. Последнее было введено в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении. С 1995 года село входит в состав Лорийской области Республики Армения.

Отметим, что со второй половины XVIII века территория села находилась в составе Картли-Кахетинского царства. В период царской России село входило в состав Александропольского уезда Эриванской губернии. Согласно статистическим данным царского периода, на которые ссылаются также армянские источники, в разное время до 1908 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев. В 1908 году в селе проживало 824 человека, все - предки азербайджанцев. По данным армянских источников, азербайджанцы жили в селе до конца 1980-х годов. В 1931 году население села составляло 1040 человек, а в 1959 году - 1314 человек, преимущественно азербайджанцев. В 1989 году в селе проживало 69 человек, все - азербайджанцы.

В книге британского журналиста и кавказоведа Томаса де Ваала "Черный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной" отмечается, что в ноябре 1988 года азербайджанское население села Курсали было насильственно изгнано под давлением представителей силовых структур Армянской ССР и вооруженных отрядов.

Бывшая жительница Курсали Самая Гусейнова поделилась воспоминаниями о пережитом в тот период: "В ноябре пришел один армянин и сказал нам, что они выселят и соседнее село, а мы тоже должны уехать в Азербайджан. Мы сказали, что ни за что не уедем в Азербайджан: мы здесь родились. Все, что у нас есть, находится здесь: наш скот, наши дома. Почему мы должны ехать в Азербайджан? Он сказал: "Вот увидите, мы принесем вас в жертву за Сумгаит"".

В "Памятной книжке Эриванской губернии на 1902 год" упоминается мечеть в селе, однако до наших дней она не сохранилась. На фотографиях 1960-х годов также запечатлен мусульманский мавзолей, находившийся на кладбище в Курсали и впоследствии разрушенный.

В 2021–2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводились масштабные полевые работы по выявлению и документированию азербайджанского наследия. В ходе этих работ в селе было обнаружено азербайджанское кладбище, на котором сохранились разрушенные надгробия с арабскими надписями. Некоторые из них датируются началом XX века.