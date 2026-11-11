Замминистра: Творческий мир народного художника Огтая Шихалиева отличается самобытностью

Творческий мир народного художника Азербайджана Октая Шихалиева отличается самобытностью.

Как передает Report, об этом на открытии выставки "Мир мозаики и живописи" в Баку, посвященной 95-летию художника, заявила заместитель министра культуры Саадет Юсифова.

По ее словам, народный художник внес неоценимый вклад в развитие азербайджанского изобразительного искусства. "Следы этого богатого творчества сохраняются сегодня в Баку, а также в других городах и районах", - сказала Юсифова.

Замминистра отметила, что в произведениях Шихалиева смешиваются различные жанры и техники. "Эта выставка - хорошая возможность совершить путешествие в творческий мир художника. Уверены, что выставка внесет свой вклад в передачу этого наследия будущим поколениям и повышение интереса молодежи к искусству", - заключила она.