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    Замминистра: Творческий мир народного художника Огтая Шихалиева отличается самобытностью

    Kультурная политика
    • 11 ноября, 2026
    • 19:04
    Замминистра: Творческий мир народного художника Огтая Шихалиева отличается самобытностью

    Творческий мир народного художника Азербайджана Октая Шихалиева отличается самобытностью.

    Как передает Report, об этом на открытии выставки "Мир мозаики и живописи" в Баку, посвященной 95-летию художника, заявила заместитель министра культуры Саадет Юсифова.

    По ее словам, народный художник внес неоценимый вклад в развитие азербайджанского изобразительного искусства. "Следы этого богатого творчества сохраняются сегодня в Баку, а также в других городах и районах", - сказала Юсифова.

    Замминистра отметила, что в произведениях Шихалиева смешиваются различные жанры и техники. "Эта выставка - хорошая возможность совершить путешествие в творческий мир художника. Уверены, что выставка внесет свой вклад в передачу этого наследия будущим поколениям и повышение интереса молодежи к искусству", - заключила она.

    Октай Ширалиев Саадет Юсифова искусство
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