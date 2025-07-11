В Азербайджане объем платных услуг населению увеличился почти на 10%

В первом полугодии текущего года в Азербайджане объем платных услуг, оказанных населению, составил 6 млрд 864,1 млн манатов.

В первом полугодии текущего года в Азербайджане объем платных услуг, оказанных населению, составил 6 млрд 864,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в реальном выражении это на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне текущего года юридические лица оказали населению услуги на сумму 5 млрд 173,3 млн манатов, что составило 75,4% от общего объема услуг.

За отчетный период каждый житель страны воспользовался различными платными услугами на сумму в среднем 670,7 маната, что в номинальном выражении на 98,3 маната больше по сравнению с 6 месяцами прошлого года.