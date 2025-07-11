В этом году добыча товарного газа в Азербайджане увеличилась более чем на 1%

В этом году добыча товарного газа в Азербайджане увеличилась более чем на 1%

В январе-июне этого года в Азербайджане добыто 24 млрд 988,9 млн кубометров природного газа.

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В январе-июне этого года в Азербайджане добыто 24 млрд 988,9 млн кубометров природного газа. Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики. Из этого объема 19 млрд 342,2 млн кубометров приходится на товарный природный газ. За отчетный период добыча природного газа сократилась на 0,4% в годовом сравнении, а добыча товарного газа увеличилась на 1,1%. За прошедшие полгода в Азербайджане добыто 13 млн 692 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. Из этого объема 13 млн 660 тыс. тонн приходится на товарную сырую нефть. За отчетный период объемы добычи нефти и товарной нефти на 5,3% ниже по сравнению с показателями за 6 месяцев 2024 года. Подпишитесь на наш Telegram канал