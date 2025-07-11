Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум сократилась на 1,4%

В январе-июне этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 20 млрд 260,5 млн кубометров газа.

В январе-июне этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 20 млрд 260,5 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,4% меньше по сравнению с первыми 6 месяцами 2024 года.

За отчетный период 55,5% транспортировки газа осуществлялось через Южно-Кавказский трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. По этому трубопроводу было перекачано 11 млрд 235,7 млн кубометров газа, что на 1,6% ниже в годовом сравнении.

По Южно-Кавказскому трубопроводу газ, добываемый на газоконденсатном месторождении "Шахдениз", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, доставляется в Азербайджан, Грузию и Турцию. Южно-Кавказский трубопровод был введен в эксплуатацию в конце 2006 года, и началась транспортировка газа, добываемого в рамках I фазы месторождения "Шахдениз". Летом 2018 года началась поставка газа, добываемого в рамках второй фазы месторождения "Шахдениз", по расширенному Южно-Кавказскому трубопроводу в Турцию - в трубопровод TANAP.