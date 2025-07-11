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В Азербайджане оборот в сфере общепита вырос более чем на 14%

В Азербайджане оборот в сфере общепита вырос более чем на 14% В первом полугодии текущего года оборот общественного питания в Азербайджане составил 1 млрд 242,2 млн манатов.
Бизнес
11 июля 2025 г. 16:36
В Азербайджане оборот в сфере общепита вырос более чем на 14%

В первом полугодии текущего года оборот общественного питания в Азербайджане составил 1 млрд 242,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в реальном выражении это на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне текущего 51,1% оборота общепита в частном секторе пришлось на долю юридических лиц, а 48,9% - на долю физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в этой сфере.

За отчетный период оборот по юридическим лицам увеличился на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 629,8 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 14 %-dən çox artıb

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