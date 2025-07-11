Ирак заменяет импорт из Ирана туркменским газом

Иракские власти одобрили вступление в силу контракта на закупку природного газа из Туркмениcтана, который должен покрыть увеличивающийся дефицит импорта этого сырья из соседнего Ирана.

Иракские власти одобрили вступление в силу контракта на закупку природного газа из Туркмениcтана, который должен покрыть увеличивающийся дефицит импорта этого сырья из соседнего Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство электроэнергетики Ирака.

"Министерство выполнило все административные, технические и логистические требования, связанные с контрактом на поставку туркменского газа, и правительство страны одобрило начало его практической реализации", - отметил представитель иракского Минэнергетики Ахмед Муса, слова которого привело агентство INA.

Он пояснил, что поставки газа из Туркменистана будут использованы "для компенсации дефицита иранского энергетического сырья, импорт которого в последнее время сократился".

Муса указал, что "сейчас министерство ожидает завершения процедур в Коммерческом банке Ирака для открытия кредитной линии и перевода необходимых средств для оплаты поставок из Туркменистана". Он добавил, что туркменский газ "покроет часть текущего дефицита до 15 млн куб. метров в сутки для обеспечения работы станций по производству более 2 тыс. мегаватт электричества".