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Советник Зеленского: Сейчас почти 50% всего, что нужно Украине для войны, производим внутри страны

Советник Зеленского: Сейчас почти 50% всего, что нужно Украине для войны, производим внутри страны Украина производит внутри страны почти 50% всего, что нужно для войны.
Другие страны
11 июля 2025 г. 16:04
Советник Зеленского: Сейчас почти 50% всего, что нужно Украине для войны, производим внутри страны

Украина производит внутри страны почти 50% всего, что нужно для войны.

Об этом в интервью агентству Report сообщил советник Офиса президента Украины Павел Палиса.

Он отметил, что Украина дальше готова наращивать эти объемы:

"Я уверен, что в ближайшее время Украина обязательно удивит мир и не один раз. Конечно, мы работаем над защитой воздушного пространства, над комплексами различной дальности и различной специфики работы по разным целям. Это все делается для того, чтобы обезопасить гарантированно нашу территорию, наше воздушное пространство от баллистических ракет, от крылатых ракет различного вида, также от дронов типа "Шахед"".

По его словам, уже есть немало технологических решений, которые на стадии завершения, и в ближайшее время их можно увидеть в работе:

"Есть и решения, которые прошли успешное боевое испытание, использовались для выполнения реальных задач в условиях хитрых задумок противника. Мы прикладываем значительные усилия в разработку собственных зенитно-ракетных комплексов, работаем над эффективным решением для того, чтобы сбивать баллистические, аэробаллистические, гиперзвуковые ракеты, а также над эффективным и дешевым способом для уничтожения шахедов".

С полным текстом интервью можно ознакомится здесь.

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Версия на азербайджанском языке Zelenskinin müşaviri: Ukrayna müharibə üçün lazım olan hər şeyin təxminən 50%-ni özü istehsal edir

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