Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в углеводородной сфере

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в углеводородной сфере.

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в углеводородной сфере.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети X.

Шахбазов провел в Вене плодотворную встречу с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бин Салманом Аль Саудом.

"В ходе встречи мы обсудили актуальные вопросы двусторонней энергетической повестки - заседание Совместной технической комиссии, сотрудничество с саудовскими компаниями в углеводородной сфере, ввод в эксплуатацию ветряной электростанции мощностью 240 МВт, реализацию проекта морской ветроэнергетики мощностью 3,5 ГВт и другие проекты", - говорится в публикации.