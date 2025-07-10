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Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в углеводородной сфере

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в углеводородной сфере Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в углеводородной сфере.
Энергетика
10 июля 2025 г. 10:16
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в углеводородной сфере

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в углеводородной сфере.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети X.

Шахбазов провел в Вене плодотворную встречу с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бин Салманом Аль Саудом.

"В ходе встречи мы обсудили актуальные вопросы двусторонней энергетической повестки - заседание Совместной технической комиссии, сотрудничество с саудовскими компаниями в углеводородной сфере, ввод в эксплуатацию ветряной электростанции мощностью 240 МВт, реализацию проекта морской ветроэнергетики мощностью 3,5 ГВт и другие проекты", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Saudi Arabia discuss co-op in hydrocarbon sector
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı karbohidrogen sektorunda əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

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