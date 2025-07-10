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Президент SOCAR принял участие в международном семинаре ОПЕК

Президент SOCAR принял участие в международном семинаре ОПЕК Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф принял участие в 9-м международном семинаре Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене.
Энергетика
10 июля 2025 г. 10:01
Президент SOCAR принял участие в международном семинаре ОПЕК

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф принял участие в 9-м международном семинаре Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в рамках семинара Р.Наджаф принял участие в ряде мероприятий и провел двусторонние встречи.

Мероприятие собрало представителей ведущих мировых энергетических компаний и стало значимой платформой для обсуждения актуальных вопросов в сфере энергетики.

Ровшан Наджаф на круглом столе высокого уровня отметил важность осуществления энергетического перехода в соответствии с национальными условиями и экономическим потенциалом каждой страны. Он предоставил информацию об энергетической стратегии Азербайджана, а также мерах, предпринимаемых SOCAR для энергетической безопасности и устойчивого развития.

В рамках мероприятия президент SOCAR провел двусторонние встречи с генеральным исполнительным директором TotalEnergies Патриком Пуянне, председателем правления Halliburton Джеффом Миллером, генеральным исполнительным директором Crescent Petroleum Маджидом Джафаром и гендиректором OQEP Ахмедом Аль-Азкави.

В ходе встреч рассмотрены возможности сотрудничества в различных сферах энергетического сектора, обсуждены совместные проекты.

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Версия на английском языке SOCAR president participates in OPEC International Seminar
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR-ın prezidenti OPEC beynəlxalq seminarında iştirak edib

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