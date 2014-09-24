Азербайджан произвел нефтепродуктов на 1,721 млрд. манатов

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2014 года в Азербайджане произведено нефтепродуктов на сумму 1,721 млрд. манатов. Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в ценовом эквиваленте производство нефтепродуктов сократилось на 7,8%.

Согласно данным Госкомстата, в январе–августе зафиксировано снижение производства автомобильного бензина на 13% (806,9 тыс. тонн), авиационного керосина - 5,8% (451,1 тыс. тонн), дизельного топлива - 9,3% (1,532 млн. тонн), нефтебитума – 19,9% (167,1 тыс. тонн).

Наряду с этим, наблюдается увеличение производства прямогонного бензина - на 26,7% (122,8 тыс. тонн) и смазочных масел - на 13,8% (34,7 тыс. тонн).