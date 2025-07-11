СМИ: Расследование крушения Boeing в Индии указывает на ошибку пилотов

Расследование крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, которое ведется американскими специалистами, пока не выявило проблем с техникой, но, скорее, указывает на ошибку пилотов.

Расследование крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, которое ведется американскими специалистами, пока не выявило проблем с техникой, но, скорее, указывает на ошибку пилотов.

Как передает Report, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на должностные источники в США.

Ранее газета Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, сообщила, что Индия направит в США два бортовых самописца разбившегося самолета для расшифровки и проведения анализа. В расследовании также участвует Национальный совет по безопасности на транспорте США.

"Предварительные результаты расследования показывают, что переключатели, управляющие подачей топлива к двум двигателям самолета, были выключены, что привело к потере тяги вскоре после взлета", - сообщили Wall Street Journal источники.

Переключатели используются пилотами для запуска и отключения двигателей.