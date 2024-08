Глава МИД Израиля призвал поддержать его страну в борьбе с "Хезболлах"

Израиль обратился к правительствам десятков стран мира с просьбой поддержать его в борьбе с радикальным движением "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщил МИД еврейского государства в соцсети "X".

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что глава министерства Исраэль Кац обратился к своим коллегам с просьбой поддержать Израиль. Он указал, что власти еврейского государства начали действовать после того, как окончательно подтвердились данные о предстоящей атаке, и "нанесли упреждающий удар, чтобы сорвать ее".

Кац подчеркнул Кац, Израиль действует "для защиты своих граждан и территории от "оси зла", возглавляемой Ираном, целью которого является уничтожение еврейского государства". "Израиль не стремится к тотальной войне и будет действовать в соответствии с развитием событий", - приводит его слова министерство.