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Глава МИД Израиля призвал поддержать его страну в борьбе с "Хезболлах"

Глава МИД Израиля призвал поддержать его страну в борьбе с "Хезболлах" Израиль обратился к правительствам десятков стран мира с просьбой поддержать его в борьбе с радикальным движением "Хезболлах".
Другие страны
25 августа 2024 г. 10:06
Глава МИД Израиля призвал поддержать его страну в борьбе с Хезболлах

Израиль обратился к правительствам десятков стран мира с просьбой поддержать его в борьбе с радикальным движением "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщил МИД еврейского государства в соцсети "X".

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что глава министерства Исраэль Кац обратился к своим коллегам с просьбой поддержать Израиль. Он указал, что власти еврейского государства начали действовать после того, как окончательно подтвердились данные о предстоящей атаке, и "нанесли упреждающий удар, чтобы сорвать ее".

Кац подчеркнул Кац, Израиль действует "для защиты своих граждан и территории от "оси зла", возглавляемой Ираном, целью которого является уничтожение еврейского государства". "Израиль не стремится к тотальной войне и будет действовать в соответствии с развитием событий", - приводит его слова министерство.

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