Глава МИД Израиля призвал поддержать его страну в борьбе с "Хезболлах"

Израиль обратился к правительствам десятков стран мира с просьбой поддержать его в борьбе с радикальным движением "Хезболлах".
Как передает Report, об этом сообщил МИД еврейского государства в соцсети "X".
В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что глава министерства Исраэль Кац обратился к своим коллегам с просьбой поддержать Израиль. Он указал, что власти еврейского государства начали действовать после того, как окончательно подтвердились данные о предстоящей атаке, и "нанесли упреждающий удар, чтобы сорвать ее".
Кац подчеркнул Кац, Израиль действует "для защиты своих граждан и территории от "оси зла", возглавляемой Ираном, целью которого является уничтожение еврейского государства". "Израиль не стремится к тотальной войне и будет действовать в соответствии с развитием событий", - приводит его слова министерство.
Foreign Minister @Israel_katz addressed dozens of foreign ministers around the world this morning, calling on them to support Israel.
The Foreign Minister stressed that Israel acted after definitively identifying a large-scale planned attack of missiles and drones by the…