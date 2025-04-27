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Мурат Курум: В Стамбуле после землетрясения повреждены более тысячи зданий

Мурат Курум: В Стамбуле после землетрясения повреждены более тысячи зданий Более тысячи зданий слегка повреждены после серии землетрясений в Стамбуле.
Другие страны
27 апреля 2025 г. 17:55
Мурат Курум: В Стамбуле после землетрясения повреждены более тысячи зданий

Более тысячи зданий слегка повреждены после серии землетрясений в Стамбуле.

Как передает Report, об этом заявил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум в соцсети X.

"Согласно результатам проведенной оценки ущерба, в 39 районах Стамбула проверено 15 тысяч 13 зданий, из которых 1025 получили небольшие повреждения, а более 12,3 тыс. не повреждены", - сообщил Курум.

Оценка ущерба продолжается, отметил министр.

Ранее сообщалось о более 400 поврежденных зданиях. По словам Курума, больше всего сообщений от граждан о повреждениях поступило из густонаселенных районов на западе города - Бахчелиэвлер, Эсенлер, Багджылар, Авджылар и Кючукчекмедже.

Напомним, что 23 апреля в Стамбуле произошла серия землетрясений с максимальной магнитудой 6,2. В результате удара стихии пострадали 236 человек.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: İstanbuldakı zəlzələdə mindən çox bina zədələnib

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