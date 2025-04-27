СМИ: Индия может атаковать террористов после теракта в Пахалгаме

Индия рассматривает возможность нанесения ударов по предполагаемым террористам на территории Пакистана в связи с терактом в Пахалгаме в индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

Индия рассматривает возможность нанесения ударов по предполагаемым террористам на территории Пакистана в связи с терактом в Пахалгаме в индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

Как передает Report, об этом сообщила газета Indian Express со ссылкой на источник в индийском правительстве.

"Будет нанесен военный удар, и мы готовы к этому. Мы обсуждаем характер удара. С 2019 года мы приняли ряд мер по модернизации нашего вооружения. У нас есть возможность атаковать террористов с нашей территории", - сказал собеседник издания.

Напомним, что 22 апреля в пограничном регионе Джамму и Кашмир произошла стрельба, в результате которой погибли 26 туристов, еще около двух десятков человек получили ранения. Индия расценила инцидент как теракт и возложила ответственность на пакистанскую сторону.