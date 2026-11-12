Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита ЕПС - Обновлено
- 12 ноября, 2026
- 18:25
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита Европейского политического сообщества в столице Ирландии Дублине.
Как сообщает корреспондент Report из Дублина, президент Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в сессии.
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин встретил главу нашего государства.
Президент Азербайджана принял участие в пленарной сессии открытия саммита.
В заключение участники заседания сделали совместное фото.
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В повестку дня нынешнего саммита, посвященного теме "Европа – сильная, безопасная и взаимосвязанная", включены вопросы построения конкурентоспособной экономики, поощрения инноваций, развития транспортных связей, доступной энергии, а также безопасности и обороны Европы. В нынешнем саммите принимают участие около 50 глав государств и правительств.
В столице Ирландии Дублине проходит пленарная сессия открытия 9-го cаммита Европейского политического сообщества.
Как сообщает корреспондент Report из Дублина, в мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.