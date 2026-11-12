Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита ЕПС - Обновлено

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита Европейского политического сообщества в столице Ирландии Дублине.

Как сообщает корреспондент Report из Дублина, президент Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в сессии.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин встретил главу нашего государства.

Президент Азербайджана принял участие в пленарной сессии открытия саммита.

В заключение участники заседания сделали совместное фото.

Х Х Х

В повестку дня нынешнего саммита, посвященного теме "Европа – сильная, безопасная и взаимосвязанная", включены вопросы построения конкурентоспособной экономики, поощрения инноваций, развития транспортных связей, доступной энергии, а также безопасности и обороны Европы. В нынешнем саммите принимают участие около 50 глав государств и правительств.

15:59

В столице Ирландии Дублине проходит пленарная сессия открытия 9-го cаммита Европейского политического сообщества.

Как сообщает корреспондент Report из Дублина, в мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.