Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита ЕПС - Обновлено

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 18:25
    Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита ЕПС - Обновлено

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита Европейского политического сообщества в столице Ирландии Дублине.

    Как сообщает корреспондент Report из Дублина, президент Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в сессии.

    Премьер-министр Ирландии Михол Мартин встретил главу нашего государства.

    Президент Азербайджана принял участие в пленарной сессии открытия саммита.

    В заключение участники заседания сделали совместное фото.

    Х Х Х

    В повестку дня нынешнего саммита, посвященного теме "Европа – сильная, безопасная и взаимосвязанная", включены вопросы построения конкурентоспособной экономики, поощрения инноваций, развития транспортных связей, доступной энергии, а также безопасности и обороны Европы. В нынешнем саммите принимают участие около 50 глав государств и правительств.

    В столице Ирландии Дублине проходит пленарная сессия открытия 9-го cаммита Европейского политического сообщества.

    Как сообщает корреспондент Report из Дублина, в мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

    Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита ЕПС - Обновлено
    Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита ЕПС - Обновлено
    Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита ЕПС - Обновлено
    Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита ЕПС - Обновлено
    Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита ЕПС - Обновлено
    Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита ЕПС - Обновлено
    Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита ЕПС - Обновлено

    Ильхам Алиев Европейское политическое сообщество (ЕПС)
    Фото
    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu Zirvə Toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - Yenilənib
    Фото
    President Ilham Aliyev attended opening plenary session of the 9th European Political Community Summit- Updated
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