İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu Zirvə Toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - Yenilənib

    Xarici siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 18:14
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 9-cu Zirvə Toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - Yenilənib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 12-də İrlandiyanın paytaxtı Dublində "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu Zirvə Toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib.

    "Report"un Dublinə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev sessiyada iştirak etmək üçün Dublindəki Konqres Mərkəzinə gəldi.

    İrlandiyanın Baş naziri Mixol Martin dövlətimizin başçısını qarşıladı.

    Azərbaycan Prezidenti Zirvə Toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak etdi.

    Sonda toplantı iştirakçıları birgə foto çəkdirdilər.

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    "Avropa - güclü, təhlükəsiz və əlaqəli" mövzusuna həsr olunan budəfəki Zirvə Toplantısının gündəliyində rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın qurulması, innovasiyaların təşviqi, nəqliyyat bağlantılarının inkişafı, əlçatan enerji, həmçinin Avropanın təhlükəsizliyi və müdafiəsi məsələləri yer alıb. Builki Toplantıda 50-yə yaxın dövlət və hökumət başçısı iştirak edir.

    İrlandiyanın paytaxtı Dublində "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu Zirvə Toplantısının açılış plenar sessiyası keçirilir.

    "Report"un Dublinə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.

    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 9-cu Zirvə Toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - Yenilənib
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 9-cu Zirvə Toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - Yenilənib
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 9-cu Zirvə Toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - Yenilənib
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 9-cu Zirvə Toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - Yenilənib
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 9-cu Zirvə Toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - Yenilənib
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 9-cu Zirvə Toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - Yenilənib
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 9-cu Zirvə Toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - Yenilənib

    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti Dublin
    Foto
    Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита ЕПС - Обновлено
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    President Ilham Aliyev attended opening plenary session of the 9th European Political Community Summit- Updated
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