Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Число погибших при обрушении здания в Нью-Йорке возросло до восьми

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 18:27
    Число погибших при обрушении здания в Нью-Йорке возросло до восьми

    Число погибших в результате обрушения здания в Бруклине (Нью-Йорк) возросло до восьми человек, еще не менее 19 получили травмы.

    Как сообщает Report со ссылкой на американские медиа, об этом заявил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.

    По данным Пожарного департамента Нью-Йорка (FDNY), среди пострадавших - трое сотрудников ведомства. Восемь человек погибли, четверо были госпитализированы в критическом состоянии, пятеро получили серьезные, но не угрожающие жизни травмы, еще 10 - легкие повреждения.

    Отметим, что в нью-йоркском районе Бруклин частично обрушилось трехэтажное здание, в котором находились жилые и коммерческие помещения. Здание обрушилось на прилегающую строительную площадку.

    Департамент строительства Нью-Йорка сообщил, что в мае зафиксировал несколько нарушений на строительном объекте рядом с обрушившимся зданием. Среди них - проведение работ вопреки предписанию об их остановке, отсутствие надлежащей защиты соседних объектов от падающих предметов и несоблюдение утвержденных строительных чертежей.

    Зохран Мамдани Обрушение дома Нью-Йорк (США)
    Nyu-Yorkda binanın çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı 8-ə çatıb
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    19:20
    Ален Берсе заявил о готовности Совета Европы продолжать диалог с Грузией
    Другие страны
    19:17
    Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-При в Загребе
    Индивидуальные
    19:06
    Два танкера загорелись к востоку от Ормузского пролива
    Другие страны
    18:52
    В массовом ДТП в ОАЭ погибли 14 человек
    Другие страны
    18:44
    S&P: Мировой рынок авиатоплива может столкнуться с новыми скачками цен в 2027 году
    Энергетика
    18:27
    Число погибших при обрушении здания в Нью-Йорке возросло до восьми
    Другие страны
    18:25
    Фото
    Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита ЕПС - Обновлено
    Внешняя политика
    18:18
    Глава Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку на фоне скандала
    Другие страны
    18:12
    На COP31 представили "Анталийское соглашение по энергоэффективности зданий"
    Экология
    Лента новостей