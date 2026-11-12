Число погибших при обрушении здания в Нью-Йорке возросло до восьми

Число погибших в результате обрушения здания в Бруклине (Нью-Йорк) возросло до восьми человек, еще не менее 19 получили травмы.

Как сообщает Report со ссылкой на американские медиа, об этом заявил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.

По данным Пожарного департамента Нью-Йорка (FDNY), среди пострадавших - трое сотрудников ведомства. Восемь человек погибли, четверо были госпитализированы в критическом состоянии, пятеро получили серьезные, но не угрожающие жизни травмы, еще 10 - легкие повреждения.

Отметим, что в нью-йоркском районе Бруклин частично обрушилось трехэтажное здание, в котором находились жилые и коммерческие помещения. Здание обрушилось на прилегающую строительную площадку.

Департамент строительства Нью-Йорка сообщил, что в мае зафиксировал несколько нарушений на строительном объекте рядом с обрушившимся зданием. Среди них - проведение работ вопреки предписанию об их остановке, отсутствие надлежащей защиты соседних объектов от падающих предметов и несоблюдение утвержденных строительных чертежей.