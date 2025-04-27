Подготовка к казни напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране завершена

В Иране завершены все подготовительные процедуры для исполнения приговора в отношении Ясина Гусейнзаде, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

В Иране завершены все подготовительные процедуры для исполнения приговора в отношении Ясина Гусейнзаде, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство İRNA, об этом заявил представитель судебной системы Ирана Асгар Джахангир, отвечая на вопрос о приговоре в отношении лица, напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране.

"Имеется окончательный приговор. В рамках процедуры исполнения судебных решений завершены все подготовительные работы для приведения в исполнение решения о возмездии в отношении упомянутого лица. Судебная система готова к исполнению данного приговора", - отметил он.

Напомним, инцидент произошёл 27 января 2023 года в 08:30 по бакинскому времени. Гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде, вооружённый автоматом марки "Калашников", прорвался через пост охраны посольства, убил начальника охраны Орхана Аскерова и ранил сотрудников службы охраны Васифа Тагиева и Махира Иманова, которые пытались предотвратить нападение.

Министерство иностранных дел Азербайджана 30 января эвакуировало сотрудников посольства из Тегерана, после чего деятельность дипломатического представительства была приостановлена. В связи с нападением в Государственной службе безопасности Азербайджана было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Орхан Аскеров был похоронен на Второй Аллее Шехидов в Баку. 3 февраля 2023 года Указом президента Азербайджанской Республики Орхан Ризван оглу Аскеров был посмертно награждён медалью "За Родину ". Васиф Натиг оглу Тагиев был награждён орденом "Доблесть" первой степени, а Махир Камиль оглу Иманов - медалью "За Родину ".

После нападения деятельность посольства Азербайджана в Тегеране была приостановлена. Сотрудники посольства и их семьи были эвакуированы в Баку 29 января 2023 года.

В результате переговоров между двумя государствами 15 июля 2024 года посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу, посол и дипломатический персонал вернулись в Иран.

Процесс судебного разбирательства над Ясином Гусейнзаде продолжался два года. После суда Министерство юстиции Ирана сообщило о вынесении ему смертного приговора. Верховный суд Ирана утвердил приговор о смертной казни в отношении нападавшего на посольство, после чего дело было передано в Тегеран для исполнения уголовного приговора.