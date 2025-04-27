О нас

Масуд Пезешкиан: Мы всегда защищали права Азербайджана

Масуд Пезешкиан: Мы всегда защищали права Азербайджана Мы всегда защищали права Азербайджана и защищаем Армению в рамках ее прав.
Внешняя политика
27 апреля 2025 г. 22:32
Масуд Пезешкиан: Мы всегда защищали права Азербайджана

Мы всегда защищали права Азербайджана и защищаем Армению в рамках ее прав.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV, говоря о взаимоотношениях между Азербайджаном и Арменией.

"Мы стараемся, чтобы обе стороны жили в мире на основе принципов добрососедства и оказывали друг другу поддержку", - отметил глава государства.

Пезешкиан отметил, что Иран содействовал созданию наземного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном:

"Сегодня наша помощь заключается в том, что мы проявили инициативу в создании наземного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Проект реализуется очень быстро. Это уже согласовано, и никаких проблем в создании сухопутной связи через территорию Ирана между основной частью Азербайджана и Нахчываном не возникнет. Мы считаем Иран второй Родиной для азербайджанцев и будем считать благословением, если они ступят на эту землю", - заявил Пезешкиан.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Məsud Pezeşkian: Biz həmişə Azərbaycanın hüquqlarını müdafiə etmişik

Самое важное

Президент Азербайджана: Будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы
Президент Азербайджана: Будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы
21 апреля 2025 г. 22:05
Ильхам Алиев: Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации
Ильхам Алиев: Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации
21 апреля 2025 г. 21:55
Президент: Отрадно, что в Китае созданы центры изучения азербайджанского языка и культуры
Президент: Отрадно, что в Китае созданы центры изучения азербайджанского языка и культуры
21 апреля 2025 г. 21:40
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
21 апреля 2025 г. 20:45
Президент Азербайджана: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы Пояс и путь
Президент Азербайджана: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы "Пояс и путь"
21 апреля 2025 г. 20:43
Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана
Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана
21 апреля 2025 г. 20:41
Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
21 апреля 2025 г. 20:36
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью китайскому агентству Синьхуа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью китайскому агентству "Синьхуа"
21 апреля 2025 г. 20:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi