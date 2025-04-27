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Зеленский: ВСУ продолжают активные оборонительные действия в Курской области

Зеленский: ВСУ продолжают активные оборонительные действия в Курской области Украинская армия продолжает вести активные оборонительные действия на территории Курской и Белгородской областей РФ.
Другие страны
27 апреля 2025 г. 20:43
Зеленский: ВСУ продолжают активные оборонительные действия в Курской области

Украинская армия продолжает вести активные оборонительные действия на территории Курской и Белгородской областей РФ.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Он проинформировал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на фронте. В частности, на многих направлениях ситуация остается сложной.

По его данным, к середине дня на фронте состоялось уже почти 70 штурмов украинских позиций.

"Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей", - рассказал Зеленский.

Также он добавил, что ситуация на фронте и реальная активность армии РФ доказывают, что имеющегося давления мира на Россию по прекращению войны недостаточно: "Скоро будет уже 50 дней, как РФ игнорирует предложение США относительно полного и безусловного прекращения огня. Украина приняла это предложение еще 11 марта. Нужно более ощутимое давление на Россию, чтобы дать больше возможностей реальной дипломатии. Спасибо всем в мире, кто с Украиной".

Напомним, что вчера начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Однако позднее Вооруженные силы Украины (ВСУ) опровергли эту информацию, заявив о продолжении операции на Курщине.

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