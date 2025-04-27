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"Карабах" официально оформил чемпионство в Премьер-лиге Азербайджана

"Карабах" официально оформил чемпионство в Премьер-лиге Азербайджана "Карабах" официально оформил чемпионство в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Футбол
27 апреля 2025 г. 22:03
Карабах официально оформил чемпионство в Премьер-лиге Азербайджана

"Карабах" официально оформил чемпионство в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, это стало известно после выездного матча 32 тура против "Сабаха".

Игра на стадионе "Банк Республика Арена" завершилась вничью — 1:1.

Счёт в матче открыли гости: на 42-й минуте Редон Цица реализовал пенальти. На 73-й минуте равновесие было восстановлено — Боян Летич забил ответный мяч в ворота соперников.

Набрав 77 очков, команда из Агдама досрочно обеспечила себе золотые медали.

Таким образом, "скакуны" в 12-й раз стали чемпионами Премьер-лиги.

"Совы" же с 40 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

Отметим, что в других матчах тура "Туран Товуз" дома сыграл вничью с "Шамахой", "Араз-Нахчыван" на выезде также поделил очки с "Сабаилом" — оба матча завершились со счётом 1:1. А "Зире" в гостях одолел "Кяпяз" со счётом 1:0.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Qarabağ" Azərbaycan Premyer Liqasında çempionluğunu rəsmiləşdirib

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