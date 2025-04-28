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Ученые впервые вылечили человека от рака протонной дугой

Ученые впервые вылечили человека от рака протонной дугой Американские ученые из Медицинского центра Corewell Health имени Уильяма Бомонта в Детройте успешно испытали на человеке новую методику протонной терапии, которая позволила победить агрессивную опухоль с минимальными последствиями для пациента.
Здоровье
28 апреля 2025 г. 00:29
Ученые впервые вылечили человека от рака протонной дугой

Американские ученые из Медицинского центра Corewell Health имени Уильяма Бомонта в Детройте успешно испытали на человеке новую методику протонной терапии, которая позволила победить агрессивную опухоль с минимальными последствиями для пациента.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном издании International Journal of Particle Therapy (IJPT).

Участницей эксперимента стала 46-летняя Тиффани Бирд, у которой диагностировали редкую и опасную аденоидно-кистозную карциному слюнной железы. Новообразование уже начало поражать ведущие к мозгу нервы.
Традиционное облучение таких опухолей обычно сопровождается тяжелыми побочными эффектами: от потери вкуса до когнитивных нарушений.

Новый подход дал поразительный результат - через девять месяцев после завершения курса у Бирд наблюдается лишь незначительное изменение цвета кожи в области облучения.

Ключевое отличие технологии заключается в автоматизированной подаче протонного пучка, который с беспрецедентной точностью воздействует на опухоль, практически не затрагивая здоровые ткани. Каждая процедура занимала около 30 минут, что позволило пациентке не прерывать работу и сохранить привычный образ жизни во время трехмесячного курса лечения.

Это достижение особенно важно для пациентов с опухолями в сложных анатомических областях, где традиционные методы лучевой терапии часто наносят непоправимый ущерб здоровым тканям. Медики надеются, что развитие протонных технологий сделает лечение рака менее травматичным и более доступным для тысяч больных по всему миру.

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