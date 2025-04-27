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Армия Израиля предупредила жителей юга Бейрута о предстоящем авиаударе

Армия Израиля предупредила жителей юга Бейрута о предстоящем авиаударе Израильские военные призвали жителей южного предместья Хадас в ливанской столице срочно эвакуироваться в безопасное место в связи с предстоящим авиаударом по предполагаемому объекту организации "Хезболлах".
Другие страны
27 апреля 2025 г. 19:18
Армия Израиля предупредила жителей юга Бейрута о предстоящем авиаударе

Израильские военные призвали жителей южного предместья Хадас в ливанской столице срочно эвакуироваться в безопасное место в связи с предстоящим авиаударом по предполагаемому объекту организации "Хезболлах".

Как передает Report, данное заявление о готовящемся воздушном рейде сделал официальный представитель израильской армии Авихай Эдри в соцсети X.

"В целях безопасности всем, кто находится рядом с объектом "Хезболлах", следует немедленно покинуть соседние с ним здания и держаться от них на расстоянии не менее 300 м", - говорится в публикации.

А.Эдри также разместил карту с меткой точного места планируемого удара.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Ordusu Beyrutun cənubundakı sakinlərə hava hücumu barədə xəbərdarlıq edib

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