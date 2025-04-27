КНР обвинила Филиппины в противозаконной высадке на рифе в Южно-Китайском море

Китайские власти зафиксировали высадку граждан Филиппин на спорном рифе Тесянь (Сэнди-Кей, острова Наньша), которую КНР считает незаконной.

Китайские власти зафиксировали высадку граждан Филиппин на спорном рифе Тесянь (Сэнди-Кей, острова Наньша), которую КНР считает незаконной.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Управления береговой охраны (УБО) Китая Лю Дэцзюнь.

"27 апреля шесть филиппинских граждан незаконно высадились на риф Тесянь, несмотря на предупреждения китайской стороны", - сообщил он на странице УБО в социальной сети WeChat.

Как уточняется, сотрудники морской полиции Китая "на законных основаниях провели расследование на этом рифе". В заявлении подчеркивается, что Пекин "обладает неоспоримым суверенитетом над островами Наньша и прилегающими к ним водами, включая риф Тесянь".

"Действия филиппинской стороны - посягательство на территориальный суверенитет Китая, они нарушают Декларацию о поведении сторон в Южно-Китайском море, подрывают мир и стабильность, - подчеркнул Лю Дэцзюнь. - Мы настаиваем, чтобы Филиппины немедленно прекратили нарушения".

По его словам, УБО продолжит осуществлять правозащитную и правоохранительную деятельность в акватории, которую Китай считает своей.

КНР несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу принадлежности отдельных районов в Южно-Китайском море, где на шельфе были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет о Парасельских островах (Сиша), архипелаге Наньша (Спратли), а также о рифе Хуанъянь (Скарборо) - эти споры касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.