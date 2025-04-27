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Масуд Пезешкиан: У нас нет чувства чуждости в отношениях с Азербайджаном

Масуд Пезешкиан: У нас нет чувства чуждости в отношениях с Азербайджаном У нас нет чувства чуждости в отношениях с Азербайджаном. Надеюсь, что это найдет отражение в моей встрече с президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым.
Внешняя политика
27 апреля 2025 г. 22:10
Масуд Пезешкиан: У нас нет чувства чуждости в отношениях с Азербайджаном

У нас нет чувства чуждости в отношениях с Азербайджаном. Надеюсь, что это найдет отражение в моей встрече с президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью AzTV, говоря о своем визите в Азербайджан.

"Я очень рад, что собираюсь посетить Азербайджан. Потому что мы не считаем Азербайджан чужой страной и не ощущаем себя там чужими.

В прошлом у нас была общая история, однако сегодня нас разделяет граница. Как народы двух стран, мы всегда разделяли друг с другом и горе, и радость.

В прошлом мы были очень близкими братьями. И впредь будет так же," - подчеркнул Пезешкиан.

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Версия на азербайджанском языке Pezeşkian: Azərbaycanda qəribliyimin olmaması İlham Əliyevlə görüşümdə də əksini tapacaq

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