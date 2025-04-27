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Израиль ликвидировал радикала из движения "Хезболлах" на юге Ливана

Израиль ликвидировал радикала из движения "Хезболлах" на юге Ливана Израильские военные нанесли удар по району населенного пункта Хальта на юге Ливана, в результате чего был ликвидирован боевик радикального движения "Хезболлах".
Другие страны
27 апреля 2025 г. 18:10
Израиль ликвидировал радикала из движения Хезболлах на юге Ливана

Израильские военные нанесли удар по району населенного пункта Хальта на юге Ливана, в результате чего был ликвидирован боевик радикального движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ранее в воскресенье Армия обороны Израиля нанесла удар по району Хальты и уничтожила террориста "Хезболлах", - говорится в заявлении.

По данным израильских военных, ликвидированный радикал "участвовал в попытках "Хезболлах" восстановить свое присутствие в районе Хальты".

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Версия на азербайджанском языке İsrail Livanda “Hizbullah”ın radikal üzvünü zərərsizləşdirib

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