Израиль ликвидировал радикала из движения "Хезболлах" на юге Ливана

Израильские военные нанесли удар по району населенного пункта Хальта на юге Ливана, в результате чего был ликвидирован боевик радикального движения "Хезболлах".

Израильские военные нанесли удар по району населенного пункта Хальта на юге Ливана, в результате чего был ликвидирован боевик радикального движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ранее в воскресенье Армия обороны Израиля нанесла удар по району Хальты и уничтожила террориста "Хезболлах", - говорится в заявлении.

По данным израильских военных, ликвидированный радикал "участвовал в попытках "Хезболлах" восстановить свое присутствие в районе Хальты".