Президент Ирана: Во всех странах находятся те, кто говорит лишнее и нарушает установленные рамки

Президент Ирана: Во всех странах находятся те, кто говорит лишнее и нарушает установленные рамки

Во всех странах находятся те, кто говорит лишнее и нарушает установленные рамки. В нашей стране есть даже такие, кто не принимает нас самих.

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Во всех странах находятся те, кто говорит лишнее и нарушает установленные рамки. В нашей стране есть даже такие, кто не принимает нас самих. Как сообщает Report, об этом заявил президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV, отвечая на вопрос о состоянии отношений между двумя странами после нападения на посольство Азербайджана в Тегеране. "Мы, политическая и общественная элита, должны стремиться к тому, чтобы необдуманные действия некоторых не влияли на высшие уровни. В детстве мы ссорились и мирились между собой. Но если в дело вмешались старшие, они надолго оставались в обиде", - отметил президент Ирана. Масуд Пезешкиан также обратился с пожеланиями к гражданам Азербайджана: "Мы, взрослые, не должны поддаваться влиянию тех, кто пытается навредить нашим отношениям, используя детские ссоры. Всем сердцем мы любим наших братьев и сестер в Азербайджане и считаем их частью нас самих. Мы желаем всем нашим дорогим братьям и сестрам чести, достоинства и успехов". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram