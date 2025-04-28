Президент Ирана: Во всех странах находятся те, кто говорит лишнее и нарушает установленные рамки

Во всех странах находятся те, кто говорит лишнее и нарушает установленные рамки. В нашей стране есть даже такие, кто не принимает нас самих.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV, отвечая на вопрос о состоянии отношений между двумя странами после нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.
"Мы, политическая и общественная элита, должны стремиться к тому, чтобы необдуманные действия некоторых не влияли на высшие уровни. В детстве мы ссорились и мирились между собой. Но если в дело вмешались старшие, они надолго оставались в обиде", - отметил президент Ирана.
Масуд Пезешкиан также обратился с пожеланиями к гражданам Азербайджана:
"Мы, взрослые, не должны поддаваться влиянию тех, кто пытается навредить нашим отношениям, используя детские ссоры. Всем сердцем мы любим наших братьев и сестер в Азербайджане и считаем их частью нас самих. Мы желаем всем нашим дорогим братьям и сестрам чести, достоинства и успехов".