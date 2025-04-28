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Президент Ирана: Во всех странах находятся те, кто говорит лишнее и нарушает установленные рамки

Президент Ирана: Во всех странах находятся те, кто говорит лишнее и нарушает установленные рамки Во всех странах находятся те, кто говорит лишнее и нарушает установленные рамки. В нашей стране есть даже такие, кто не принимает нас самих.
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 00:07
Президент Ирана: Во всех странах находятся те, кто говорит лишнее и нарушает установленные рамки

Во всех странах находятся те, кто говорит лишнее и нарушает установленные рамки. В нашей стране есть даже такие, кто не принимает нас самих.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV, отвечая на вопрос о состоянии отношений между двумя странами после нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

"Мы, политическая и общественная элита, должны стремиться к тому, чтобы необдуманные действия некоторых не влияли на высшие уровни. В детстве мы ссорились и мирились между собой. Но если в дело вмешались старшие, они надолго оставались в обиде", - отметил президент Ирана.

Масуд Пезешкиан также обратился с пожеланиями к гражданам Азербайджана:

"Мы, взрослые, не должны поддаваться влиянию тех, кто пытается навредить нашим отношениям, используя детские ссоры. Всем сердцем мы любим наших братьев и сестер в Азербайджане и считаем их частью нас самих. Мы желаем всем нашим дорогим братьям и сестрам чести, достоинства и успехов".

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Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti: Ölkəmizdə bəziləri hətta bizim özümüzü də qəbul eləmirlər

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