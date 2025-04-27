Масуд Пезешкиан: Коммуникации могут укрепить торговые связи между Ираном и Азербайджаном

Мы реализуем проекты по ремонту и восстановлению сухопутных дорог. Такие же работы проводятся и в Астаре.

Мы реализуем проекты по ремонту и восстановлению сухопутных дорог. Такие же работы проводятся и в Астаре (Иран - ред.).

Как сообщает Report, об этом заявил президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV, говоря о своём визите в Азербайджан.

"Эти коммуникации могут усилить торговые связи между нашей страной и Азербайджаном. Во-вторых, Азербайджан может сыграть объединяющую роль в связях и грузоперевозках между Ираном и Россией. В-третьих, сам Азербайджан сможет использовать потенциал Ирана и Персидского залива для осуществления транспортных операций через территорию Ирана.

Именно поэтому сегодня Иран выполняет свои обязательства в этой области, и на встрече с президентом Азербайджана мы обсудим вопросы правильной реализации проектов для дальнейшего упрощения этого процесса", - отметил президент Ирана.