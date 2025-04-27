В результате оползня на северо-западе Алжира погибли четыре человека, 13 пострадали

Четыре человека погибли и 13 получили ранения в результате оползня в северо-западной провинции Оран в Алжире.

Четыре человека погибли и 13 получили ранения в результате оползня в северо-западной провинции Оран в Алжире.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили органы гражданской обороны.

По словам властей, оползень произошел в местности Ард-Шебат, примерно в 400 км от столицы Алжира. Отмечается, что в результате происшествия были повреждены пять домов

Среди погибших были две женщины, а также двое детей. Еще 13 человек в возрасте от 12 до 75 лет получили травмы различной степени тяжести. Семерых эвакуировали отряды гражданской обороны, остальных перевезли на частном транспорте. Все были госпитализированы.

Спасательная операция продолжается. Выясняются причины возникновения оползня.