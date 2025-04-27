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"Ливерпуль" в 20-й раз выиграл чемпионат Англии по футболу

"Ливерпуль" в 20-й раз выиграл чемпионат Англии по футболу "Ливерпуль" после победы над "Тоттенхэмом" в домашнем матче 34-го тура досрочно стал чемпионом Англии по футболу.
Футбол
27 апреля 2025 г. 21:35
Ливерпуль в 20-й раз выиграл чемпионат Англии по футболу

"Ливерпуль" после победы над "Тоттенхэмом" в домашнем матче 34-го тура досрочно стал чемпионом Англии по футболу.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 5:1. На счету "Ливерпуля" стало 82 очка. Идущий на втором месте "Арсенал" имеет в активе 67 очков и не сможет догнать лидера турнирной таблицы за четыре оставшихся тура.

"Ливерпуль" в 20-й раз стал чемпионом Англии, столько же чемпионских титулов на счету "Манчестер Юнайтед". Клубы являются рекордсменами турнира по этому показателю. Их ближайшими преследователями являются "Арсенал" (13) и "Манчестер Сити" (10), который становился сильнейшей командой Англии в четырех последних розыгрышах.

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