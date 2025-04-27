О нас

СМИ: Исландия намерена изменить стратегию обороны из-за Гренландии

СМИ: Исландия намерена изменить стратегию обороны из-за Гренландии Власти Исландии хотят пересмотреть свою оборонную стратегию, а также изучить возможность возобновления переговоров по вступлению в Европейский союз из-за ситуации с притязаниями США на Гренландию.
Другие страны
27 апреля 2025 г. 20:17
СМИ: Исландия намерена изменить стратегию обороны из-за Гренландии

Власти Исландии хотят пересмотреть свою оборонную стратегию, а также изучить возможность возобновления переговоров по вступлению в Европейский союз из-за ситуации с притязаниями США на Гренландию.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, вопрос о возможном присоединении к Евросоюзу будет выставлен на референдум в 2027 году. До этого времени исландское правительство намерено решить вопрос о своей военной стратегии. "В Исландии никогда не было общественной поддержки военной сферы, и я не думаю, что она появится в обозримом будущем, - приводит издание слова премьер-министра Исландии Криструн Фростадоуттир. - Однако это не означает, что у нас не может быть активной обороны. Оборона важна".

Фростадоуттир добавила, отмечает издание, что исландцы крайне пристально наблюдают за развитием событий с Гренландией, с которой у Рейкьявика есть тесные связи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İslandiya Qrenlandiyaya görə müdafiə strategiyasını dəyişmək niyyətindədir

Самое важное

Президент Азербайджана: Будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы
Президент Азербайджана: Будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы
21 апреля 2025 г. 22:05
Ильхам Алиев: Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации
Ильхам Алиев: Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации
21 апреля 2025 г. 21:55
Президент: Отрадно, что в Китае созданы центры изучения азербайджанского языка и культуры
Президент: Отрадно, что в Китае созданы центры изучения азербайджанского языка и культуры
21 апреля 2025 г. 21:40
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
21 апреля 2025 г. 20:45
Президент Азербайджана: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы Пояс и путь
Президент Азербайджана: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы "Пояс и путь"
21 апреля 2025 г. 20:43
Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана
Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана
21 апреля 2025 г. 20:41
Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
21 апреля 2025 г. 20:36
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью китайскому агентству Синьхуа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью китайскому агентству "Синьхуа"
21 апреля 2025 г. 20:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi