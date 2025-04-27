СМИ: Исландия намерена изменить стратегию обороны из-за Гренландии

Власти Исландии хотят пересмотреть свою оборонную стратегию, а также изучить возможность возобновления переговоров по вступлению в Европейский союз из-за ситуации с притязаниями США на Гренландию.

Власти Исландии хотят пересмотреть свою оборонную стратегию, а также изучить возможность возобновления переговоров по вступлению в Европейский союз из-за ситуации с притязаниями США на Гренландию.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По ее сведениям, вопрос о возможном присоединении к Евросоюзу будет выставлен на референдум в 2027 году. До этого времени исландское правительство намерено решить вопрос о своей военной стратегии. "В Исландии никогда не было общественной поддержки военной сферы, и я не думаю, что она появится в обозримом будущем, - приводит издание слова премьер-министра Исландии Криструн Фростадоуттир. - Однако это не означает, что у нас не может быть активной обороны. Оборона важна".

Фростадоуттир добавила, отмечает издание, что исландцы крайне пристально наблюдают за развитием событий с Гренландией, с которой у Рейкьявика есть тесные связи.