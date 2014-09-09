Опубликован предварительный отчет по аварии малазийского Боинга над Украиной

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Потерпевший аварию на юго-востоке Украины Боинг 777, вероятно, рассыпался в воздухе после того, как в его переднюю часть попало большое количество малых "высокоэнергетических" объектов. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в предварительном отчете причин катастрофы, обнародованном сегодня нидерландской комиссией по безопасности полетов Dutch Safety Board.

"Повреждения, которые зафиксированы в передней части самолета, свидетельствуют, что воздушное судно было пробито большим количеством высокоэнергетических объектов с его внешней стороны", - отмечено в документе. Согласно документу, объекты попали в машину снизу. "Похоже на то, что это повреждение привело к потере структурной целостности самолета, что привело к его распаду в воздухе", - отметили авторы документа.

Они отметили, что на "черных ящиках" самолета не зафиксировано никаких свидетельств о каких-то технических проблемах самолета. По их данным, также не было зафиксировано вмешательств в записи "черных ящиков".

17 июля Boeing 777 авиакомпании "Малайзийских Авиалиний", совершавший рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел катастрофу в Донецкой области Украины. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Украинские спецслужбы считают, что самолёт сбили вооружённые сепаратисты. Те в свою очередь заявили, что лайнер сбили украинские истребители.