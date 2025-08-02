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Неджмеддин Дёнмез: Поставки азербайджанского газа в Сирию череp Турцию укрепят сотрудничество с братскими странами

Неджмеддин Дёнмез: Поставки азербайджанского газа в Сирию череp Турцию укрепят сотрудничество с братскими странами 11:08 Экспорт азербайджанского газа в Сирию через Турцию еще больше укрепит энергетические связи с братскими странами.
Энергетика
2 августа 2025 г. 11:17
Неджмеддин Дёнмез: Поставки азербайджанского газа в Сирию череp Турцию укрепят сотрудничество с братскими странами

Экспорт азербайджанского газа в Сирию через Турцию еще больше укрепит энергетические связи с братскими странами.

Как сообщает корреспондент Report из Килиса, об этом журналистам заявил председатель районной организации правящей Партии справедливости и развития Турции (АК Parti) Эльбейли Неджмеддин Дёнмез перед церемонией открытия газопровода Турция-Сирия.

Он отметил, что экспорт азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции укрепит сотрудничество между двумя странами в энергетической сфере: "Доставка азербайджанского газа в Сирию через нашу страну еще больше укрепит наши энергетические связи с братскими странами. Я горжусь тем, что являюсь участником этого исторического события".

Дёнмез подчеркнул, что этот важный проект имеет стратегическое значение для всех трех стран: "Я верю, что этот шаг будет полезен как для Турции, так и для Азербайджана и Сирии. Надеюсь, что Азербайджан и в дальнейшем будет выступать с активными инициативами в вопросах восстановления Сирии и обеспечения энергетической безопасности".

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Версия на азербайджанском языке Nəcməddin Dönməz: "Azərbaycan qazının Suriyaya ixracı enerji əməkdaşlığını gücləndirəcək"

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